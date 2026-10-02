Заблудился в небе и сел на пруд: в Башкирии наказали пилота гидросамолета

В Башкирии за нарушение порядка использования воздушного пространства оштрафовали пилота гидросамолета. Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

В позапрошлом месяце житель Самарской области летел над Белебеевским районом на гидросамолете Че-29К. Он потерял навигационную ориентировку и отклонился от согласованного маршрута на 45 километров. Вернуться на аэродром вылета или сесть на запасной аэродром пилот не попытался. Вместо этого он приводнился на Комсомольском пруду рядом с деревней Подлесное.

– При этом у него отсутствовала достаточная квалификация и разрешение на выполнение посадки на водную поверхность. Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан, – отмечают прокуроры.

Стерлитамакская транспортная прокуратура провела проверку. По ее материалам Федеральная служба по надзору в сфере транспорта привлекла пилота к административной ответственности по статьям «Нарушение правил использования воздушного пространства» и «Управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им». Общая сумма штрафов составила 22 тысячи рублей.

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