«Будьте внимательны!»: в Башкирии из-за непогоды ограничили движение на М-5

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Сегодня, 2 октября, в Башкирии из-за непогоды ограничили движение автобусов, маршрутных такси и грузовиков на трассе М-5 «Урал». Об этом рассказали в МЧС республики.

Ограничение действует на участке от границы республики до Челябинска – с 1548-го по 1799-й километр. Оно касается автобусов и маршруток на пригородных и междугородних маршрутах, а также грузовых машин. Причина принятых мер – осадки в виде снега (в том числе мокрого) и скользкие дороги. Запрет сохранится, пока погодные явления не станут более благоприятными.

– Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее! Следите за официальными сообщениями, – призвали в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.