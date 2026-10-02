«Уголовку» возбуждали семь раз: Бастрыкин поручил доложить о ситуации с нарушением прав сироты из Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав сироты из Башкирии. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

В комментариях в аккаунте СКР во «ВКонтакте» жительница республики рассказала, что ей не предоставляют положенное по закону жилье. Женщине отказали в постановке на специализированный учет, поскольку она несвоевременно подала документы. Обращения в разные инстанции ничего не дали.

Бастрыкин уже брал эту ситуацию на контроль. Следком Башкирии уже семь раз возбуждал уголовные дела, но надзорный орган позже отменял эти решения. Однако СК снова завел дело.

Бастрыкин потребовал у главы республиканского Следкома Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования, а также о мерах, которые принимают для реализации права женщины на благоустроенное жилье.

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