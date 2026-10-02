Торговцу оружием из Уфы ужесточили приговор: он делал и продавал самопальные пистолеты

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание уфимцу за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Суд установил, что с января по июль прошлого года мужчина дома переделал два охолощенных пистолета в боевое оружие и продал их вместе с 20 патронами. Когда он получал вторую часть оплаты (60 тысяч рублей), его задержала полиция.

Суд первой инстанции признал уфимца виновным по статьям «Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». Он назначил мужчине 3,5 года колонии общего режима и штраф 120 тысяч рублей. Государственный обвинитель счел приговор слишком мягким, и прокуратура Орджоникидзевского района Уфы обжаловала его.

Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и увеличил срок до 6,5 лет колонии общего режима. Штраф остался прежним – 120 тысяч рублей.

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