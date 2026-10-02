Закрываются группы в детсадах и классы в школах: в Башкирии растет заболеваемость ОРИ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Башкирии с 21 по 27 сентября зарегистрировали 20 022 случая острых респираторных инфекций – это на 3,3% больше, чем неделей ранее. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщили представители Роспотребнадзора республики.

По данным ведомства, среди заболевших 8 654 ребенка. На карантин закрыли три группы в детских садах и два класса в школах.

В республике планируют привить до 60% жителей и не менее 75% людей из групп риска. Пока в республику поступило 623 080 доз вакцин – это 36,6% от заявленных 1 701 140. Взрослым предназначены 471 030 доз (Совигрипп, Флю-М и Ультрикс Квадри), детям – 152 050 доз (Совигрипп и Ультрикс Квадри). На сегодняшний день прививку сделали 63 429 человек – это 2,6% от плана.

Бесплатно привиться могут дети старше 6 месяцев, школьники с 1 по 11 класс, студенты вузов и колледжей, а также работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и некоторых других профессий. Кроме того, прививку предлагают взрослым старше 60 лет, беременным женщинам, призывникам и людям с хроническими заболеваниями – легких, сердечно-сосудистой системы, а также с ожирением и нарушениями обмена веществ.

– Массовые ограничительные мероприятий не планируется вводить. Медицинские учреждения готовы к эпидсезону, – заверили в Роспотребнадзоре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.