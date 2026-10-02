Забил его же костылем: житель Башкирии убил у себя дома беспомощного гостя

Фото: СК Башкирии

В Башкирии в суд передали дело 63-летнего жителя Буздякского района, которого обвиняют в убийстве. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете республики.

Согласно версии следствия, в минувшем феврале мужчина, будучи пьяным, затеял конфликт с 65-летним знакомым, который временно жил у него дома. Гость из-за травмы бедра ходил на костылях и не мог дать отпор.

– В ходе ссоры на фоне бытовых разногласий хозяин дома нанес мужчине не менее 28 ударов ногами, ножом и костылем самого потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте, – сообщает СК.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование уже завершено, все материалы для рассмотрения по существу направили в Верховный суд республики.

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