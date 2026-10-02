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НовостиОбщество2 октября 2026 10:01

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Уфе сняты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Режим БПЛА в Башкирии отменен, ограничения в аэропорту Уфы сняты.

Режим БПЛА в Башкирии отменен, ограничения в аэропорту Уфы сняты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Башкирии отменили режим беспилотной опасности. Как отметил председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов, угрозы атаки дронов на регион сейчас нет.

По его словам, уфимский аэропорт также возобновил свою работу: вылеты и прилеты в скором времени будут проводить по расписанию.

Также восстановлена в Башкирии и работа мобильного интернета.

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