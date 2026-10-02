Ночью в Башкирии ударят заморозки до -5 градусов

На дорогах Башкирии 3 и 4 октября возможен гололед. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Жителей Башкирии предупредили о непогоде на ближайшие выходные. Ночью и утром 3 октября в отдельных районах республики ожидается гололед. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Одновременно в Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В воскресенье, 4 октября, небольшие дожди и мокрый снег не прекратятся. Местами также возможен гололед.

Ветер ожидается северо-западный и западный, умеренный, местами с порывами. Ночью температура опустится до 0...-5 градусов, а днем поднимется лишь до +3...+8.

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