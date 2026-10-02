Конкурс на должность мэра Уфы объявят 9 октября

В Уфе объявят конкурс на должность нового мэра города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Конкурс на замещение должности главы администрации Уфы объявят 9 октября. Об этом сообщил председатель городского Совета Марат Васимов.

По его словам, соответствующая информация будет опубликована на официальных сайтах мэрии Уфы и городского Совета.

Тем временем бывший мэр Уфы Ратмир Мавлиев, обвиняемый во взяточничестве, пока остается без меры пресечения. Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Советского районного суда Уфы, который ранее отказался заключать экс-градоначальника под стражу. До этого следствие просило избрать Мавлиеву более строгую меру пресечения. Ранее он находился под запретом определенных действий, а срок этой меры должен был истечь 8 октября.

В настоящее время в отношении Ратмира Мавлиева меры пресечения не применяются.

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