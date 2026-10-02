«Уфа должна встретить опрятной, красивой»: Хабиров заявил о большой подготовке к саммиту ШОС

Хабиров рассказал, какой должна быть Уфа к саммиту ШОС. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Уфе предстоит большая подготовка к проведению саммита ШОС в 2028 году. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, международное мероприятие запланировано примерно на середину 2028 года, поэтому у республики остается около 20 месяцев на подготовку города.

Радий Хабиров отметил, что за это время предстоит выполнить значительный объем работ. В частности, Уфе необходимо привести город в соответствующий вид и подготовить инфраструктуру к приему участников мероприятия.

- Уфа глав крупнейших государств мира должна встретить опрятной, красивой, с соответствующей инфраструктурой, - заявил глава Башкирии.

Подготовка рассчитана на оставшийся до проведения саммита период, который составляет около 20 месяцев.

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