В Башкирии пациенту с раком нижней челюсти полностью восстановили лицо

После удаления опухоли врачи Башкирии восстановили пациенту челюсть с помощью собственной кости. Фото: минздрав.

В Республиканском онкологическом диспансере провели сложную реконструктивную операцию 64-летнему пациенту с раком альвеолярного отростка нижней челюсти. Врачи удалили пораженный участок, а затем восстановили лицевой скелет с использованием собственной кости пациента и индивидуального эндопротеза височно-нижнечелюстного сустава. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчина поступил в отделение опухолей головы и шеи с жалобами на опухоль в полости рта. После обследования специалисты диагностировали рак альвеолярного отростка нижней челюсти слева. Сначала пациенту провели два курса химиотерапии, после чего хирурги выполнили резекцию левой половины нижней челюсти и шейную лимфодиссекцию.

Следующим этапом стала реконструкция образовавшегося дефекта. Для восстановления челюсти врачи использовали реваскуляризированный малоберцовый аутотрансплантат - фрагмент малоберцовой кости самого пациента вместе с питающими его сосудами. Сохраненное кровоснабжение позволяет трансплантату прижиться и сформировать прочную костную основу.

Для закрытия дефекта специалисты также использовали мягкие ткани. Их сформировали таким образом, чтобы в дальнейшем появилась возможность провести имплантацию зубов.

Еще одной важной частью операции стал индивидуальный эндопротез височно-нижнечелюстного сустава, изготовленный из биосовместимого материала с учетом анатомических особенностей пациента. Такая конструкция позволяет максимально точно восстановить утраченные структуры и вернуть основные функции нижней челюсти, в том числе жевание, речь и мимику.

Заведующий отделением опухолей головы и шеи Шамиль Мусин сообщил, что сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к следующему этапу лечения - установке имплантов на лоскут для последующей фиксации зубных протезов. Это должно помочь восстановить функцию жевания и речи, а также вернуть пациенту привычное качество жизни.

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