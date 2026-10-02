Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 октября 2026 7:58

Новый Горсовет Уфы избрал председателя и трех заместителей

Марат Васимов вновь возглавил Горсовет Уфы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Горсовете Уфы избрали председателя и трех заместителе.

В Горсовете Уфы избрали председателя и трех заместителе.

Фото: Рустем АХУНОВ.

Новый состав Совета городского округа Уфа определился с руководством на первом заседании. Председателем вновь избран Марат Васимов, который ранее занимал этот пост. В заседании принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.

Первым заместителем председателя Горсовета стал руководитель фракции «Единая Россия» Александр Мельников.

Еще два поста заместителей заняли депутат и участник СВО, Герой России Василь Ямалетдинов, а также руководитель фракции КПРФ Марат Шайнуров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.