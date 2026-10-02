Новый Горсовет Уфы избрал председателя и трех заместителей

В Горсовете Уфы избрали председателя и трех заместителе. Фото: Рустем АХУНОВ.

Новый состав Совета городского округа Уфа определился с руководством на первом заседании. Председателем вновь избран Марат Васимов, который ранее занимал этот пост. В заседании принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.

Первым заместителем председателя Горсовета стал руководитель фракции «Единая Россия» Александр Мельников.

Еще два поста заместителей заняли депутат и участник СВО, Герой России Василь Ямалетдинов, а также руководитель фракции КПРФ Марат Шайнуров.

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