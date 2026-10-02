Пьяная автомобилистка пыталась скрыться от инспекторов ДПС в Башкирии

Пьяную автомобилистку задержали в Башкирии.

В селе Ирныкши Архангельского района 59-летняя женщина попыталась уйти от экипажа ДПС после застолья со спиртным. Вместе с подругой она села в автомобиль Kia Rio, однако поездка быстро закончилась после встречи с дорожными полицейскими.

Инспекторы ГАИ обратили внимание на иномарку и потребовали водителя остановиться. Женщина проигнорировала требование и, напротив, увеличила скорость. После недолгой погони сотрудникам ДПС удалось остановить и задержать автомобилистку.

После этого женщина несколько раз пыталась избежать ответственности разными способами. Сначала она решила разжалобить инспекторов, затем попыталась их подкупить, а после стала угрожать связями.

В отношении автомобилистки составили несколько административных протоколов. Ей вменили управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, а также нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.

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