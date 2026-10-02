В Уфе студентку запугали «делом о терроризме» и выманили 2,7 млн рублей

Девушка из Уфы передала незнакомцу 9050 евро, 13 200 долларов и 785 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

18-летняя студентка из Уфы, работающая продавцом-консультантом спортивного инвентаря, стала жертвой мошенников. Вместе с родителями она потеряла 2,7 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Схема началась со звонка «курьера», который выманил у девушки паспортные данные и код из СМС. Затем ей позвонил «сотрудник Госуслуг», а после - «сотрудник ФСБ». Мошенники заявили, что на ее родителей якобы пытаются оформить кредит для финансирования недружественных государств, а саму девушку привлекут к уголовной ответственности за терроризм.

Чтобы избежать преследования, студентке приказали обыскать квартиру и дачу, найти деньги и передать их курьеру «на проверку». Девушка собрала 9050 евро, 13 200 долларов и 785 тысяч рублей. Пакет с наличными она передала незнакомцу в Уфе у дома по улице Караидельской. О случившемся она рассказала семье только после ухода курьера. Отец девушки обратился в полицию.

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