Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 октября 2026 7:00

В Уфе студентку запугали «делом о терроризме» и выманили 2,7 млн рублей

Мошенники обманули 18-летнюю уфимку на 2,7 млн рублей, пригрозив уголовкой
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Девушка из Уфы передала незнакомцу 9050 евро, 13 200 долларов и 785 тысяч рублей.

Девушка из Уфы передала незнакомцу 9050 евро, 13 200 долларов и 785 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

18-летняя студентка из Уфы, работающая продавцом-консультантом спортивного инвентаря, стала жертвой мошенников. Вместе с родителями она потеряла 2,7 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Схема началась со звонка «курьера», который выманил у девушки паспортные данные и код из СМС. Затем ей позвонил «сотрудник Госуслуг», а после - «сотрудник ФСБ». Мошенники заявили, что на ее родителей якобы пытаются оформить кредит для финансирования недружественных государств, а саму девушку привлекут к уголовной ответственности за терроризм.

Чтобы избежать преследования, студентке приказали обыскать квартиру и дачу, найти деньги и передать их курьеру «на проверку». Девушка собрала 9050 евро, 13 200 долларов и 785 тысяч рублей. Пакет с наличными она передала незнакомцу в Уфе у дома по улице Караидельской. О случившемся она рассказала семье только после ухода курьера. Отец девушки обратился в полицию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.