Руководителей уфимской компании отправили в колонию за хищение 600 млн рублей

Руководителей уфимской компании приговорили к семи годам колонии за хищение более 600 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Прокуратура Кировского района Уфы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Компания «Нефтехимпромсервис», генерального директора и его заместителя. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве.

Следствие и суд установили, что с марта 2014 года по ноябрь 2018 года трое мужчин похитили более 600 млн рублей. От их действий материальный ущерб получили 23 юридических лица и один индивидуальный предприниматель.

Как установил суд, ООО «Компания «Нефтехимпромсервис» в тот период заключало договоры субподряда и другие контракты, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ на объектах крупной нефтяной компании. Заказчики перечисляли деньги на счет компании в полном объеме, в том числе средства, предназначенные для расчетов с субподрядчиками.

Однако руководители организации не направляли полученные деньги на оплату выполненных работ. Вместо этого они распорядились средствами по своему усмотрению, что привело к ущербу для организаций и предпринимателя, выполнявших работы по заключенным договорам.

Кроме того, подсудимые совершали сделки по отчуждению имущества возглавляемой ими компании. Эти действия, как установлено судом, заведомо приводили к неспособности организации в полном объеме рассчитаться с кредиторами по денежным обязательствам и исполнить налоговые обязанности.

Все трое свою вину не признали. В целях обеспечения имущественных требований на принадлежащее им имущество был наложен арест.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на сроки 6 лет 6 месяцев и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому из осужденных назначили штраф в размере 550 тысяч рублей.

Мужчины были взяты под стражу непосредственно в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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