Квартиры и дома должников выставят на торги в Башкирии

В Башкирии на торги выставят жилье должников по цене от 530 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В октябре в Башкирии на торгах можно будет приобрести арестованное имущество должников. В список вошли квартиры и жилые дома с земельными участками в Уфе, Стерлитамаке, Мелеузе, Октябрьском, Сибае и районах республики.

Среди выставленных объектов - жилой дом площадью 58,7 квадратного метра с участком 1748 квадратных метров в селе Карманово Янаульского района. Его начальная цена составляет 1 037 000 рублей. В селе Урняк Альшеевского района на торги выставлен дом площадью 24,8 квадратного метра с участком 6055 квадратных метров. Начальная цена объекта - 530 400 рублей.

В Стерлитамакском районе можно будет приобрести дом площадью 67,9 квадратного метра с земельным участком площадью 486+/-15 квадратных метров в СНТ «Мариинка». Его начальная цена составляет 4 257 600 рублей. Еще один дом площадью 105,9 квадратного метра с участком 800+/-10 квадратных метров выставлен в селе Новый Краснояр. Начальная цена - 3 502 400 рублей.

В селе Пришиб Благоварского района на торги выставлен жилой дом площадью 160,4 квадратного метра с участком 800+/-10 квадратных метров. Начальная цена составляет 4 млн рублей. В селе Старые Киешки Кармаскалинского района продают дом площадью 150,5 квадратного метра с участком 1500+/-14 квадратных метров за 4 848 000 рублей. В селе Краснохолмский Калтасинского района начальная цена дома площадью 69,8 квадратного метра с участком 1388 квадратных метров составляет 1 825 600 рублей.

Также на торги выставят квартиру площадью 51,2 квадратного метра на улице Ивана Спатара, 22 в Уфе. Начальная цена составляет 3 656 000 рублей. Еще одна уфимская квартира площадью 54,5 квадратного метра на улице Ферина, 13/1 оценена в 5 315 100 рублей. Квартира площадью 34,6 квадратного метра на улице Менделеева, 108 выставлена по начальной цене 3 019 880 рублей.

В список также вошли квартира площадью 34,2 квадратного метра в селе Раевский Альшеевского района за 855 000 рублей, квартира площадью 63,7 квадратного метра на улице Смоленской, 40 в Мелеузе за 3 107 200 рублей и квартира площадью 41,6 квадратного метра на улице Смоленской, 40 в Октябрьском за 1 869 320 рублей.

В Уфимском районе на торги выставлены квартира площадью 35,4 квадратного метра в селе Булгаково на улице Дуговой, 6/2 за 2 404 800 рублей, квартира площадью 30,1 квадратного метра в селе Михайловка на улице Советской, 2 за 4 995 000 рублей и квартира площадью 35,6 квадратного метра в Булгаково на улице Арсенальной, 38 за 2 163 200 рублей. Еще одна квартира в Булгаково, площадью 32,9 квадратного метра на улице Кирова, 12, выставлена по начальной цене 2 800 000 рублей.

В Сибае на торги выставлена квартира площадью 45,4 квадратного метра на улице Ленина, 28. Ее начальная цена составляет 2 527 200 рублей. В Стерлитамаке продается квартира площадью 49,2 квадратного метра на улице Караная Муратова, 5 за 2 368 440 рублей. В селе Демский Бижбулякского района квартира площадью 40,6 квадратного метра выставлена по начальной цене 602 400 рублей.

Подробная информация о жилых помещениях и условиях проведения торгов размещена на портале государственных закупок torgi.gov.ru.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.