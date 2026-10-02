В Башкирии отменили режим ракетной опасности

Ракетную опасность отменили в Башкирии, ограничения в аэропорту Уфы сохраняются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Башкирии сняли режим «Ракетная опасность». Он действовал на территории республики чуть более полутора часов.

Об отмене режима сообщили в социальных сетях Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. При этом режим «Беспилотная опасность» продолжает действовать.

Кроме того, в аэропорту Уфы сохраняются ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Работа мобильного интернета также ограничена до полного снятия режима.

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