В Башкирии отменили режим ракетной опасности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Башкирии сняли режим «Ракетная опасность». Он действовал на территории республики чуть более полутора часов.
Об отмене режима сообщили в социальных сетях Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. При этом режим «Беспилотная опасность» продолжает действовать.
Кроме того, в аэропорту Уфы сохраняются ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Работа мобильного интернета также ограничена до полного снятия режима.
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