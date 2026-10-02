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НовостиОбщество2 октября 2026 5:00

В Башкирии прокуратура взыскала долг по зарплате для уволенного бухгалтера

Бухгалтера из Дуванского района рассчитали только после вмешательства прокуратуры
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура восстановила права бухгалтера, уволенной без окончательного расчета.

Прокуратура восстановила права бухгалтера, уволенной без окончательного расчета.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Прокуратура Дуванского района провела проверку по обращению бывшей сотрудницы территориального потребительского общества. По данным ведомства, женщина работала бухгалтером и уволилась по собственному желанию в июне 2026 года, однако окончательный расчет с ней работодатель так и не произвел. Сумма долга превысила 38 тысяч рублей.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений. По инициативе прокурора руководителя предприятия оштрафовали за невыплату заработной платы в установленный срок. Благодаря принятым мерам задолженность перед заявительницей погасили в полном объеме, ее права восстановлены.

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