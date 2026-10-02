В Башкирии прокуратура взыскала долг по зарплате для уволенного бухгалтера

Прокуратура восстановила права бухгалтера, уволенной без окончательного расчета. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Прокуратура Дуванского района провела проверку по обращению бывшей сотрудницы территориального потребительского общества. По данным ведомства, женщина работала бухгалтером и уволилась по собственному желанию в июне 2026 года, однако окончательный расчет с ней работодатель так и не произвел. Сумма долга превысила 38 тысяч рублей.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений. По инициативе прокурора руководителя предприятия оштрафовали за невыплату заработной платы в установленный срок. Благодаря принятым мерам задолженность перед заявительницей погасили в полном объеме, ее права восстановлены.

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