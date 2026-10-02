Жителей Башкирии призвали укрыться из-за беспилотной и ракетной опасности

В Башкирии объявили беспилотную и ракетную опасность. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА.

Жителей Башкирии предупредили сразу о двух угрозах. На территории республики объявлены беспилотная и ракетная опасность. Об этом сообщает пресс-служба УГЗ по Уфе.

Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Также на время введения особых режимов на всей территории Башкирии будет отключен мобильный интернет, однако сайты, включенные в белый список, продолжат работу. Добавим, что из-за угрозы атаки дронов поменял свой режим и уфимский аэропорт: воздушная гавань не отправляет и не принимает самолеты.

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