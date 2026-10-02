Холод, дожди и мокрый снег: Башкирия встретит октябрь непогодой

Башкирия начнет октябрь с дождей, снега и заморозков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

С завершением сентября в Башкирии закончилось «бабье лето». Начало октября в республике будет холодным, сообщает Башгидромет.

В пятницу, 2 октября, ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. По востоку республики осадки будут умеренными. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Ночью температура составит от -1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +4...+9 градусов. На юго-востоке ожидается до +14.

В субботу, 3 октября, в регионе прогнозируют небольшие дожди и мокрый снег, местами осадки будут умеренными. В отдельных районах возможен гололед. Ветер северной четверти будет умеренным, местами порывистым. Ночью температура опустится до 0...-5 градусов, днем составит +3...+8.

В воскресенье, 4 октября, небольшие дожди и мокрый снег сохранятся. В отдельных районах также ожидается гололед. Ветер будет северо-западным и западным, умеренным, местами порывистым. Ночью столбики термометров покажут 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до +3...+8.

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