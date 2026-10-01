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НовостиОбщество1 октября 2026 17:00

Средняя зарплата в Башкирии за год выросла до 78,2 тысячи рублей

В Башкирии рассказали, сколько в среднем зарабатывали жители в 2026 году
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии назвали среднюю зарплату за январь-июль 2026 года.

В Башкирии назвали среднюю зарплату за январь-июль 2026 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Средняя номинальная начисленная зарплата в Башкирии по итогам января-июля 2026 года составила 78,2 тысячи рублей. За год показатель увеличился на 8,3%. Такие данные Росстата изучило РБК Уфа.

В июле средний заработок жителей республики составил 79,4 тысячи рублей. Это на 6,1% больше, чем в июле 2025 года.

В целом по России средняя зарплата за январь-июль достигла 109,3 тысячи рублей, увеличившись за год на 12,2%. В июле показатель составил 109,5 тысячи рублей, что на 9,5% выше прошлогоднего значения.

В Приволжском федеральном округе средняя зарплата за семь месяцев была на уровне 83,6 тысячи рублей. За год она выросла на 11,9%. В июле жители ПФО в среднем получали 85,9 тысячи рублей - на 10,9% больше, чем годом ранее.

Самый высокий показатель среди регионов округа зафиксировали в Татарстане - 99,3 тысячи рублей. Далее идут Пермский край с 89,8 тысячи и Удмуртия с 87 тысячами рублей. Наименьшая средняя зарплата отмечена в Чувашии - 72,1 тысячи рублей, Мордовии - 72,4 тысячи и Саратовской области - 72,9 тысячи рублей.

По темпам роста зарплат за год лидировали Татарстан с увеличением на 16,9%, Удмуртия - на 16,3% и Саратовская область - на 13,6%. В Марий Эл показатель вырос на 8,1%, в Башкирии - на 8,3%, в Чувашии - на 8,5%.

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