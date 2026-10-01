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НовостиОбщество1 октября 2026 16:15

Под путепроводом на Салавата Юлаева в Уфе поочередно закроют полосы

Со 2 по 12 октября на проспекте Салавата Юлаева в Уфе ограничат движение
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Реконструкция улицы Галле затронет движение на Салавата Юлаева.

Реконструкция улицы Галле затронет движение на Салавата Юлаева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Водителям Уфы придется учитывать ограничения на проспекте Салавата Юлаева. Об этом предупредили в городской администрации. Так, с 2 по 12 октября здесь будут поочередно закрывать полосы, сообщили в мэрии города.

Ограничения затронут участки под путепроводом между улицей имени города Галле и Восточным выездом. По одной полосе закроют в каждом направлении - и на север, и на юг. Длина каждого такого участка составит 80 метров.

Причина ограничений - продолжающаяся реконструкция улицы имени города Галле.

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