Под путепроводом на Салавата Юлаева в Уфе поочередно закроют полосы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Водителям Уфы придется учитывать ограничения на проспекте Салавата Юлаева. Об этом предупредили в городской администрации. Так, с 2 по 12 октября здесь будут поочередно закрывать полосы, сообщили в мэрии города.
Ограничения затронут участки под путепроводом между улицей имени города Галле и Восточным выездом. По одной полосе закроют в каждом направлении - и на север, и на юг. Длина каждого такого участка составит 80 метров.
Причина ограничений - продолжающаяся реконструкция улицы имени города Галле.
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