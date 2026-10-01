Ранее судимый житель Башкирии расплатился чужой картой в нескольких магазинах

За траты с потерянной карты жителю Башкирии грозит уголовное дело. Фото: ИВАНОВА Диана.

Житель Стерлитамака потерял кредитную карту, а нашедший ее человек решил потратить чужие деньги. Общая сумма покупок превысила 12 600 рублей. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

В полицию обратился 36-летний местный житель. По его словам, последний раз он пользовался картой 23 сентября в магазине, а после обнаружил пропажу. В тот же день неизвестный расплатился чужой кредиткой в нескольких торговых точках.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Стерлитамака. Он признал вину и пояснил, что карту выбросил. По факту возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

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