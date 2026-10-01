Роспотребнадзор Башкирии ответил, законно ли наливать топливо в канистры

Роспотребнадзор Башкирии о правилах заправки канистр. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Заправлять канистры на автозаправочных станциях Башкирии не запрещено. Это следует из ответа республиканского Роспотребнадзора на запрос UTV. Ведомство сослалось на национальный стандарт ГОСТ Р 58404-2019, который регулирует техническую эксплуатацию АЗС.

Согласно документу, топливо нельзя наливать в стеклянную тару. Что касается пластиковой тары, то она должна иметь маркировку от производителя о пригодности для хранения нефтепродуктов.

Еще одно требование - объем канистры должен превышать минимальную дозу, которую выдает топливораздаточная колонка. Этот минимум прописан в эксплуатационно-технической документации производителя.

Напомним, летом в Башкирии на фоне признаков топливного кризиса некоторые заправки перестали отпускать бензин и дизель в канистры. Тогда же появился лимит по объему. Постепенно эти ограничения снимали.

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