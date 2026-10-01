Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 октября 2026 13:33

17-летнюю пострадавшую от нападения парня в Сибае доставили в Уфу на лечение

После пятичасовой операции 17-летнюю девушку из Сибая перевели в Уфу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пострадавшую в Сибае девушку перевели в Уфу после стабилизации состояния.

Пострадавшую в Сибае девушку перевели в Уфу после стабилизации состояния.

У 17-летней девушки, пострадавшей в Сибае, отмечается положительная динамика. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным.

Сегодня пациентку перевели в Уфу, рассказал глава регионального Минздрава. По его словам, за ней вылетели врачи санитарной авиации Республиканской детской клинической больницы. По словам медиков, состояние девушки уже позволяет продолжить лечение в столице Башкирии.

Первую помощь пострадавшей оказали специалисты Центральной городской больницы Сибая. Врачи провели сложную операцию, которая продолжалась почти пять часов, после чего смогли стабилизировать состояние пациентки.

Для помощи сибайским медикам также направили бригаду специалистов РДКБ. Кроме того, врачи проводили консультации с федеральным медицинским центром.

Сейчас дальнейшее лечение девушка продолжит в Уфе. Медики отмечают, что ситуация остается непростой, однако делают все возможное для оказания необходимой помощи. Лечение пациентки находится на личном контроле.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.