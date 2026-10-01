17-летнюю пострадавшую от нападения парня в Сибае доставили в Уфу на лечение

Пострадавшую в Сибае девушку перевели в Уфу после стабилизации состояния.

У 17-летней девушки, пострадавшей в Сибае, отмечается положительная динамика. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным.

Сегодня пациентку перевели в Уфу, рассказал глава регионального Минздрава. По его словам, за ней вылетели врачи санитарной авиации Республиканской детской клинической больницы. По словам медиков, состояние девушки уже позволяет продолжить лечение в столице Башкирии.

Первую помощь пострадавшей оказали специалисты Центральной городской больницы Сибая. Врачи провели сложную операцию, которая продолжалась почти пять часов, после чего смогли стабилизировать состояние пациентки.

Для помощи сибайским медикам также направили бригаду специалистов РДКБ. Кроме того, врачи проводили консультации с федеральным медицинским центром.

Сейчас дальнейшее лечение девушка продолжит в Уфе. Медики отмечают, что ситуация остается непростой, однако делают все возможное для оказания необходимой помощи. Лечение пациентки находится на личном контроле.

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