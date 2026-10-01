Жительницу Башкирии осудили за убийство сожителя двумя ударами ножа

Восемь лет колонии за смертельный конфликт: в Стерлитамаке осудили женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Стерлитамаке приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя, которое привело к его смерти. Решение вынесли на основании единодушного вердикта присяжных заседателей.

Как установил суд, в марте 2026 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Ленина. Во время конфликта с сожителем она не менее двух раз ударила его кухонным ножом в грудь и спину. Мужчина скончался в больнице спустя несколько недель после случившегося.

В ходе разбирательства государственное обвинение представило показания свидетелей, заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы осмотра места происшествия и предметов, а также вещественные доказательства. Присяжные единогласно признали доказанными факт преступления, причастность подсудимой и ее вину.

Женщину признали виновной и назначили ей восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ей установили ограничение свободы сроком на один год.

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