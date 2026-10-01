Почти 50 туристов из Уфы застряли в Сухуме из-за отмены рейса

Пассажиры застряли в Сухуме из-за проблем с документами у самолета. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Почти полсотни туристов из Уфы застряли в Сухуме. Вторые сутки они не могут улететь домой рейсом 678 авиакомпании «Руслайн», сообщает «База».

Вылет должен был состояться еще вчера, но его сначала сдвинули, а потом и вовсе отменили. По словам пассажиров, схема была такой: борт летит из Уфы в Минеральные Воды, оттуда в Сухум, забирает людей и возвращается в Уфу, однако вчера самолет из Минвод так и не поднялся в воздух. Сегодня рейс снова отменили, хотя вылет из Сухума в Уфу пока значится в расписании.

Представитель перевозчика объяснил пассажирам, что у воздушного судна возникли сложности с документами. Экипаж поселили в гостиницу, туристов - в отель. Позже возникла новая проблема: людей не могли отвезти в аэропорт на вечерний рейс, поскольку, как им сказали, в городе не нашлось трезвых водителей. Через некоторое время водители все же нашлись, и для пассажиров организовали трансфер.

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