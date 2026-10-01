В Башкирии рассказали о состоянии шестилетней девочки, выпавшей из окна

Фото: Олег УКЛАДОВ.
Шестилетняя девочка, выпавшая из окна четвертого этажа в Стерлитамаке, находится в реанимации. В Минздраве Башкирии сообщили, что состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.
Происшествие случилось 30 сентября. По предварительным данным, девочка осталась одна в комнате, пока ее мать находилась на кухне. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал с четвертого этажа.
Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака. Сейчас за ее состоянием наблюдают врачи реанимационного отделения.
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