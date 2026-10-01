В центре Уфы нашли запрещенный сыр из Италии и Германии

В Уфе изъяли 3,6 килограмма сыра из Европы. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В одном из гастрономов в центре Уфы обнаружили сыр из Италии и Германии, запрещенный к продаже в России. Продукцию нашли во время очередной проверки торговых точек на наличие подсанкционных товаров.

Всего специалисты изъяли 3,6 килограмма сыра. Как сообщили в Россельхознадзоре по Башкирии, продукцию измельчили, обработали химическим средством и уничтожили. Эти меры приняли в соответствии с указом президента России.

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