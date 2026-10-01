Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 октября 2026 12:00

В центре Уфы нашли запрещенный сыр из Италии и Германии

В уфимском гастрономе уничтожили импортный сыр
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе изъяли 3,6 килограмма сыра из Европы.

В Уфе изъяли 3,6 килограмма сыра из Европы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В одном из гастрономов в центре Уфы обнаружили сыр из Италии и Германии, запрещенный к продаже в России. Продукцию нашли во время очередной проверки торговых точек на наличие подсанкционных товаров.

Всего специалисты изъяли 3,6 килограмма сыра. Как сообщили в Россельхознадзоре по Башкирии, продукцию измельчили, обработали химическим средством и уничтожили. Эти меры приняли в соответствии с указом президента России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.