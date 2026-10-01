В Башкирии мужчина пытался сжечь жену после семейной ссоры

Фото: Олег ЗОЛОТО.
В селе Кармаскалы в Башкирии мужчина во время семейной ссоры попытался поджечь жену, а затем навредить себе. О случившемся сообщил источник UFA1.RU.
По его данным, мужчине 46 лет, его супруге - 45. Женщину доставили в одну из больниц Уфы с ожогами второй и третьей степени. Травмы затронули ее лицо, спину, ягодицы и руки. Мужчина также находится под наблюдением врачей.
По предварительной информации, причиной нападения стал семейный конфликт.
Официальные подробности происшествия на момент публикации не приводились.
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