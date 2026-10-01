Жителей Башкирии предупредили о резкой перемене погоды

Жителей Башкирии предупредили о снеге и тумане. Фото: Василий Вахрин.

В Башкирии 2 октября ожидается ухудшение погодных условий. Предупреждение распространила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В регионе прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а на востоке республики осадки могут быть умеренными. Ветер будет северным и северо-западным со скоростью 8-13 м/с.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможен туман. Видимость при этом может сокращаться до 500 метров.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем будет +4...+9 градусов. На юго-востоке республики воздух прогреется до +14 градусов.

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