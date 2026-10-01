В Башкирии за восемь месяцев ввели почти 1,4 млн квадратных метров жилья

Башкирия уступила только Татарстану по объему введенного жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Башкирии за январь-август 2026 года ввели 1 млн 374,8 тысячи квадратных метров жилых помещений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 2,7%. Такие данные приводит Росстат.

По объему введенного жилья республика заняла второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Больше всего за восемь месяцев построили и ввели в Татарстане - 2 млн 848,3 тысячи квадратных метров. Всего в ПФО за этот период появилось 10 млн 610,4 тысячи квадратных метров жилья, что на 9,6% меньше результата годом ранее.

В целом по России за восемь месяцев 2026 года введено 58 млн 85,8 тысячи квадратных метров жилых помещений. Это на 14% меньше, чем за январь-август 2025 года.

По абсолютному объему ввода жилья среди российских регионов лидируют Московская область с 6 млн 66,8 тысячи квадратных метров, Москва с 3 млн 722,2 тысячи и Краснодарский край с 2 млн 674,5 тысячи квадратных метров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.