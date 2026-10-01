В Башкирии более 300 пенсионеров старше 100 лет: на какие бонусы от государства они могут рассчитывать

Фото: Мария ЛЕНЦ.

В Башкирии на выплату пенсии каждый месяц уходит больше 27 миллиардов рублей. Об этом рассказали в республиканском отделении Социального фонда России.

Фонд обслуживает в регионе более 1,123 миллиона пенсионеров. С начала года на выплаты СФР направил свыше 240 миллиардов рублей.

Столетний юбилей отметили более 300 жителей республики, а самому старшему пенсионеру исполнилось 108 лет. Еще свыше 88 тысяч получателей пенсии находятся в возрасте от 80 до 90 лет, а более 18 тысяч – от 90 до 100.

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастает вдвое. В этом году она составляет 9 584,69 рубля, а после 80 лет – 19 168,38 рубля. Фонд повышает ее автоматически, и обращаться в клиентскую службу не нужно.

Жители старше 80 лет также получают надбавку на уход в размере 1413,86 рубля. Ее выплачивают вместе с пенсией. Если у человека есть право на два вида пенсии, страховую и государственную, фонд назначит надбавку к страховой.

Кроме пенсий, Соцфонд предоставляет пожилым людям социальные выплаты. Их получают ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, герои войны и труда, а также их семьи.

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