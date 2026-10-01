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НовостиОбщество1 октября 2026 9:42

Горе-папашка уклонялся от уплаты алиментов на 1,3 млн рублей. Уфимским приставам удалось убедить его быстро погасить долг

В Уфе мужчина оставил своего ребенка без 1,3 миллиона рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ.

С 44-летнего уфимца приставы взыскали более 1,3 миллиона рублей. Об этом рассказали в ФССП Башкирии.

Мужчина не платил на алименты содержание несовершеннолетнего сына и не пытался добровольно погасить долг. В итоге уфимца привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему 20 часов обязательных работ, но это не помогло, и мужчина продолжил уклоняться от выплат. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Перспектива уголовной ответственности стала для мужчины решающей: он сразу погасил весь долг перед ребенком и заплатил начисленный исполнительский сбор. Приставы окончили исполнительное производство.

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