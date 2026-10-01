Житель Башкирии погиб из-за работы, которую не должен был выполнять: его начальство оштрафовали на 1,7 млн рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Бирское «Управление благоустройства» заплатит больше миллиона рублей за уклонение от административного наказания. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда Башкирии.

Штрафы учреждению назначили за нарушения требований охраны труда после несчастного случая. В июне прошлого года во время спила веток 36-летний рабочий упал с дерева с высоты более двух метров. Мужчина получил тяжелую травму и через три месяца умер. Расследование показало, что он не должен был выполнять эту работу: она не входила в его обязанности. К несчастному случаю привели также недостатки в обучении по охране труда и плохая организация работ – ветки спиливали без приспособлений и без автовышки.

Руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина рассказала, что на оплату штрафов у работодателя было 60 дней. Кроме того, он мог подать заявление об отсрочке наказания. Однако учреждение не сделало ни того, ни другого.

За неуплату шести штрафов мировой судья судебного участка №1 по Бирскому району и городу Бирску назначил учреждению еще один штраф – свыше 1,1 миллиона рублей. В итоге вместо 560 тысяч рублей в бюджет придется перечислить почти 1,7 миллиона.

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