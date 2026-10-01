В Башкирии ветеринар промышлял мошенничеством: он отделался «условкой», но и лишился многого чего

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

В Башкирии суд взыскал с бывшего ветеринарного врача из Балтачевского района сумму полученных взяток. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Мужчина вносил в ветеринарные сопроводительные документы ложные сведения: указывал, что сельскохозяйственных животных осмотрели в забойном цехе и они клинически здоровы. На самом деле он такой осмотр не проводил, а деньги за эти отметки получал.

Ранее суд приговорил его по уголовным статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог» к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Еще на 2 года он лишился права заниматься определенной деятельностью.

– Всего он получил почти 145 тысяч рублей. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении указанной суммы в доход государства. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, – сообщает надзорное ведомство.

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