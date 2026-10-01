Из-за них погибли десятки военнослужащих: в Башкирии и еще двух регионах России поймали членов банды Басаева и Хаттаба

Фото: ФСБ России

В Башкирии, а также в Ингушетии и Татарстане задержали трех фигурантов уголовных дел о вооруженных нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 1999 и 2000 годах. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Задержания провели при содействии Центра «Э» МВД Северо-Кавказского федерального округа, ФСБ и территориальных подразделений ведомств. Расследование ведет СКР.

По данным следствия, один из задержанных добровольно вступил в вооруженную группу под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Он участвовал в нападении на военнослужащих 4 октября 1999 года в станице Червленной (Шелковский район Чечни). Бандиты провели массированный обстрел: погибли 15 военных, еще 28 получили ранения разной степени тяжести. Мужчине предъявили обвинение по статьям «Вооруженный мятеж», «Участие в банде» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Двое других подозреваются в участии в нападении той же группировки на отряд ОМОН Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района. Все произошло 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено. Тогда погибли 43 сотрудника правоохранительных органов и военных, а 102 человека получили ранения и моральный вред.

После нападения участники группировки забрали оружие бойцов ОМОН и военных: 36 автоматов Калашникова, 13 пулеметов, 3 снайперские винтовки, гранатомет АГС и боеприпасы. Они также повредили и уничтожили военную технику, имущество и вооружение Главного управления внутренних дел Пермской области.

Всем задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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