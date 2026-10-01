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НовостиПроисшествия1 октября 2026 7:37

В Башкирии шестилетняя девочка упала с высоты четвертого этажа: сейчас она в больнице

В Башкирии шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
Захар ЯКОВЛЕВ

Вчера, 30 сентября, в Стерлитамаке шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

34-летняя мама угла на кухню, а дочь осталась в комнате одна. Девочка залезла на подоконник, открыла окно и упала. Женщина услышала шум, зашла в комнату и сразу все поняла. Она выбежала на улицу, обнаружила дочь на земле и позвонила в службу 112. Девочку госпитализировали. Полиция проводит проверку.

В МВД призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра: даже недолгое отсутствие контроля может привести к трагедии. Чтобы защитить ребенка, на окна нужно поставить блокираторы или ограничители открывания, а рядом с ними не держать мебель и другие предметы, по которым можно забраться на подоконник.

– Москитная сетка не является защитой от падения и не выдерживает вес ребенка, – напомнили в правоохранительном ведомстве.

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