Почти на сутки: уфимцы застряли в аэропорту Сухума из-за задержки рейса

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жители Башкирии почти сутки ждут вылета из Сухума: со вчерашнего дня пассажиры находятся в аэропорту и не могут его покинуть. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Сухум».

Вылет рейса авиакомпании Rusline сначала назначили на 19:10, потом перенесли на 19:45, а затем на 21:55. В итоге самолет так и не поднялся в воздух. Теперь на табло указано новое время – 18:15.

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