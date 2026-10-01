Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 октября 2026 7:19

Почти на сутки: уфимцы застряли в аэропорту Сухума из-за задержки рейса

Авиарейс Сухум – Уфа задержали почти на сутки
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жители Башкирии почти сутки ждут вылета из Сухума: со вчерашнего дня пассажиры находятся в аэропорту и не могут его покинуть. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Сухум».

Вылет рейса авиакомпании Rusline сначала назначили на 19:10, потом перенесли на 19:45, а затем на 21:55. В итоге самолет так и не поднялся в воздух. Теперь на табло указано новое время – 18:15.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.