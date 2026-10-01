В Уфе задержали 15 авиарейсов: это случилось на фоне атаки БПЛА

Фото: Александр ГЛУЗ.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии рассказало о дорожно-транспортной обстановке в республике за минувшие сутки.

Произошло 6 ДТП – пострадали 6 человек, погибших нет, одна из аварий случилась в Уфе. В АО «Башавтотранс» рассказали, что ДТП с пострадавшими не было. На Южном автовокзале не сорвался ни один рейс. На Куйбышевской железной дороге происшествий тоже не было.

В аэропорту «Уфа» происшествий по безопасности не зафиксировали, но 15 рейсов задержали, а один отменили. Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что в ночь на 30 сентября и утром над Башкирией и другими регионами страны сбили 384 беспилотника. Кроме того, вчера утром в республике вводили режим «Беспилотная опасность» – он действовал три с половиной часа.

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