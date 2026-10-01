Сливал данные клиентов: в Башкирии осудили сотрудника ресурсной компании

Фото: ФСБ Башкирии

В Башкирии суд вынес приговор мужчине, который незаконно собирал, хранил и передавал чужие персональные данные. Об этом рассказали в ФСБ республики.

По данным силовиков, в прошлом году 42-летний мужчина работал в ресурсной компании и из корыстных побуждений использовал свое служебное положение. Он собирал, хранил и передавал компьютерную информацию с персональными данными клиентов. Кроме того, он незаконно получал и использовал сведения, составляющие коммерческую тайну. При обыске мест жительства злоумышленника изъяли компьютерную технику и флешки с базами данных, в которых были личные данные и адреса проживания граждан.

Чекмагушевский межрайонный суд признал мужчину виновным по статьям «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные» и «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

Инстанция назначила 6 лет лишения свободы условно и штраф в 200 тысяч рублей. Еще мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре страны.

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