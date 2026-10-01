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НовостиПроисшествия1 октября 2026 6:01

Вспыхнули 500 гектаров: в Башкирии возник крупный природный пожар

В Башкирии на площади 500 гектаров загорелся природный пожар
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Хайбуллинском районе Башкирии потушили природный пожар, который охватил 500 гектаров сухой травы. Об этом рассказали в МЧС республике.

ЧП произошло недалеко от села Таштугай. В тушении задействовали 6 единиц техники и 16 специалистов из МЧС, Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и добровольной пожарной команды Таналыкского сельсовета. К счастью, пострадавших нет.

– Осенние палы – реальная угроза! За выжигание сухой травянистой растительности предусмотрена административная ответственность – штрафы до нескольких сотен тысяч рублей, а при причинении тяжкого вреда – уголовная, – заявили в МЧС.

Ведомство призвало не оставлять в лесу и на открытых территориях костры, непотушенные окурки и стеклянные бутылки – они работают как линзы. Если заметили огонь, нужно сразу позвонить по номеру 101 или 112. До приезда пожарных можно попытаться сбить пламя ветками, залить его водой или засыпать землей, но только если это безопасно.

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