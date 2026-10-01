Деньги были, зарплаты не было: как директор из Башкирии оставил подчиненных без 600 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

В Белокатайском районе Башкирии будут судить директора деревообрабатывающей компании. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете республики.

По версии следствия, с сентября 2024 по февраль 2025 года руководитель ООО «Регионторгпром» не платил зарплату шестерым сотрудникам. Долг составил почти 600 тысяч рублей. Деньги на счетах компании при этом были: мужчина направлял их на расчеты с деловыми партнерами и другие финансовые обязательства ради видимости успешного бизнеса. На эти цели он потратил более 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата заработной платы». Обвиняемый полностью признал вину и уже выплатил большую часть долга. На его имущество наложили арест.

– Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура.

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