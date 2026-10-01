В Уфе во дворе автоцентра прогремел взрыв: пострадали два человека, один – в реанимации

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе во дворе автоцентра произошел взрыв газовоздушной смеси от автомобильного газового оборудования – пострадали двое мужчин. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Происшествие случилось вчера на заднем дворе автоцентра на бульваре Тухвата Янаби. Огонь охватил квадратный метр, 29-летний парень оказался в эпицентре и получил ожоги I–III степени. Его экстренно госпитализировали в реанимацию ожогового центра городской клинической больницы №18. Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. Еще один пострадавший – 17-летний подросток, медики осмотрели его и отправили на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место пожарные не дали пламени перекинуться на соседние постройки и автомобили. Причины случившегося устанавливает дознаватель МЧС.

В МЧС напомнили, что газовое оборудование автомобилей – зона повышенной опасности: смесь взрывается мгновенно, а температурный удар вызывает тяжелейшие ожоги. Устанавливать и ремонтировать такое оборудование нужно только в сертифицированных центрах, а герметичность системы стоит регулярно проверять.

При малейшем подозрении на утечку надо сразу прекратить работы, исключить открытый огонь и искры – даже от телефона – и проветрить помещение. Курить и пользоваться открытым огнем рядом с газовыми баллонами запрещено, в том числе при заправке и обслуживании. Помещения, где хранят или обслуживают баллоны, должны иметь принудительную вытяжку.

Почувствовав запах газа или заметив огонь, нужно сразу звонить по номерам 104, 101 или 112.

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