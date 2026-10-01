В СИЗО решили не отправлять: в чем обвиняют экс-чиновника мэрии Уфы

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Уфе Советский районный суд отказал следователю в аресте бывшего начальника контрольно-ревизионного управления администрации города. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По версии следствия, с апреля по сентябрь этого года мужчина незаконно собирал сведения о частной жизни человека, составляющие его личную тайну, и разными способами мешал полному и объективному расследованию уголовного дела. Ему предъявили обвинение по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

Суд указал, что вменяемые деяния относятся к преступлениям средней тяжести и не связаны с насилием или его угрозой. Кроме того, в материалах дела нет сведений, что обвиняемого надлежащим образом уведомили о возбуждении дела по правилам уголовно-процессуального закона.

– Кроме того, розыск в отношении фигуранта был объявлен следственными органами спустя непродолжительное время после возбуждения уголовного дела. По итогам рассмотрения ходатайства обвиняемый освобожден из-под стражи в зале суда. Постановление в законную силу не вступило, – сообщает пресс-служба судов.

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