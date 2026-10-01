«Подвергла жизнь ребенка опасности»: жительницу Башкирии осудят из-за мопеда для сына

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Аургазинском районе Башкирии женщину будут судить за то, что она купила мопед 15-летнему сыну. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете республики.

По версии следствия, в июле прошлого года 42-летняя обвиняемая купила мопед «Комета-2» и отдала его сыну. При этом она осознавала, что подросток еще не достиг возраста, с которого можно управлять такими транспортными средствами. Водительских прав у него не было, в автошколе он не учился, навыков вождения и знаний правил дорожного движения у него тоже нет. Тем не менее мать систематически разрешала ему кататься на мопеде, тем самым, как отмечают в СК, «подвергая жизнь ребенка опасности».

В прошлом месяце в деревне Андреевка патрульные заметили подростка за рулем мопеда на улице Овражной. Защитной экипировки на нем не было. Он не выполнил требование остановиться и попытался скрыться.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». Обвиняемая признала вину. Мопед изъяли и отправили на специализированную стоянку.

– Уголовное дело направлено мировому судье по Аургазинскому району для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура.

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