Крупное поражение на выезде: «Салават Юлаев» проиграл «Сочи» со счетом 3:6

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 30 сентября, в выездном матче «Салават Юлаев» проиграл «Сочи» со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Матвей Гуськов (забросил шайбу в ворота соперников на восьмой минуте матча), Егор Петухов (38 и 43), Гейдж Куинни (40), Артур Гиздатуллин (45), Тимур Хафизов (46). За команду гостей отличились Егор Сучков (25), Дин Стюарт (30), Артем Набиев (57).

«СЮ» после 10 игр с 13 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра – 2 октября. Команда схлестнется в столице Башкирии с «Сибирью».

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