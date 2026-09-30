18 погибших: в мэрии обнародовали тревожные данные о ЧП в Уфе

Фото: Оксана ЗУЙКО.

В Уфе с начала года зарегистрировали 937 пожаров – на них погибли 18 человек, еще 22 получили травмы. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник 22-го пожарно-спасательного отряда МЧС Башкирии Айнур Акчурин.

По сравнению с прошлым годом динамика положительная, но обстановка остается сложной: с наступлением холодов риск пожаров в жилом секторе и на объектах экономики растет. За прошлый осенне-зимний период – с 15 октября 2025 по 15 апреля 2026 года – в городе произошло 513 пожаров, погибли 13 человек, еще 33 получили травмы. Чаще всего огонь вспыхивал из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неосторожного обращения с огнем, неправильной эксплуатации транспорта и печного отопления. Пожары с гибелью людей в основном случаются в многоквартирных домах.

Акчурин призвал в этот период уделить особое внимание пенсионерам, безработным, людям, которые злоупотребляют алкоголем, и семьям с несовершеннолетними детьми. По его словам, с ними нужно постоянно вести точечную профилактическую работу.

Отдельное беспокойство вызывают садовые товарищества: с начала 2026 года там произошло 32 пожара, четыре из них – в сентябре. Администрациям районов поручили обновить списки тех, кто живет в таких товариществах, и рекомендовали помогать им с ремонтом печей и заменой электропроводки. Еще одну опасность представляют бесхозные здания: там огонь вспыхивает из-за неосторожного обращения с ним и поджогов.

После недавней трагедии в Стерлитамаке особое внимание уделяют торгово-развлекательным центрам. С 2023 года в торговых точках Уфы произошло 43 пожара: один человек пострадал, погибших нет. В 36 случаях, то есть в 84%, причиной стали аварийный режим работы и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Остальные пожары случились из-за неосторожного обращения с огнем и поджогов.

Акчурин рассказал, что при проверках пожары иногда обнаруживают слишком поздно, в том числе из-за плохого обслуживания пожарной сигнализации. Из-за этого оповещение включается с опозданием, эвакуация начинается не сразу, а последствия могут оказаться трагическими. Еще одна проблема – у большинства торговых центров несколько собственников, поэтому сложно создать единую систему противопожарной защиты. Из более чем 150 крупных торговых объектов Уфы у 66 действуют предписания об устранении нарушений, а на некоторых их не исполняют длительное время.

Проверок стало заметно меньше – теперь ставку делают на профилактику. По закону собственник может сам попросить о профилактическом визите: ему дадут консультацию без предписаний и административных мер. Органы государственного пожарного надзора налаживают взаимодействие с управлениями городской администрации и обслуживающими предприятиями и предложили создать рабочую группу для быстрого обмена информацией. Сотрудники также участвуют в проверках прокуратуры, а городское управление пожарной охраны организовало профилактические рейды по торговым объектам.

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