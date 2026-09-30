Почти в два раза выше нормы: в уфимском воздухе два дня подряд фиксировали опасную концентрацию токсичного вещества

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Уфе два дня подряд воздух загрязнял этилбензол, его концентрация превышала норму. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

В понедельник, 28 сентября, специалисты дважды обнаружили это вещество. На улице Гафури, 101 норма была превышена в 1,8 раза, а на проспекте Октября, 141 – в 1,1 раза. Во вторник, 29 сентября, этилбензол снова зафиксировали в столице Башкирии. На улице Ульяновых, 57 его концентрация оказалась выше нормы в 1,4 раза.

Превышений предельно допустимых концентраций по другим контролируемым веществам не выявили.

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