Прощай, бабье лето: в Башкирии начало октября принесет холод и снег

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Башкирии бабье лето подходит к концу – в начале октября резко похолодает. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Причиной понижения температуры станет циклон с севера Казахстана. Вслед за ним в регион придет арктический воздух. В конце рабочей недели и в выходные ночью температура опустится до +1, -4 градусов, а днем составит +2, +7°. Среднесуточные значения окажутся в пределах от 0, +2° – на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

Вместе с холодом придут осадки: дождь и снег от небольших до умеренных. Местами ляжет временный снежный покров. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица.

– Циклон покинет республику в начале следующей недели – погодные условия начнут улучшаться, – заверили в Башгидрометцентре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.